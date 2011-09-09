《外汇动态》外交问题可能影响日本干预汇市的决策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0442GMT---SMBC日兴证券资深债券和外汇分析师Makoto Noji称,日本希望修复与美国的关系,可能胜过其令日圆贬值的期望."新内阁领导下的日本看起来正在试图再次加强与美国的关系,修复前首相鸠山由纪夫造成的损失.这种情况下,任何干预汇市和推高美元/日圆至80日圆附近,肯定都无法得到美国的支持."鸠山由纪夫于2010年6月下台,他试图让美军撤出冲绳岛基地,但是没有成功,对两国关系造成负面影响.(完)
--编译 李富强;审校 蔡美珍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。