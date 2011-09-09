《外汇动态》外交问题可能影响日本干预汇市的决策

0442GMT---SMBC日兴证券资深债券和外汇分析师Makoto Noji称,日本希望修复与美国的关系,可能胜过其令日圆贬值的期望."新内阁领导下的日本看起来正在试图再次加强与美国的关系,修复前首相鸠山由纪夫造成的损失.这种情况下,任何干预汇市和推高美元/日圆至80日圆附近,肯定都无法得到美国的支持."鸠山由纪夫于2010年6月下台,他试图让美军撤出冲绳岛基地,但是没有成功,对两国关系造成负面影响.(完)