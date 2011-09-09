〔路透基点〕多家银行承诺参与瑞安中心25亿港元再融资贷款案

路透香港9月9日电---据汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,有四至五家银行已参与瑞安中心有限公司的25亿港元三年期再融资贷款案.

10多家有意放贷的机构仍在考虑是否加盟该贷款案,该银团贷款定于9月稍晚筹组完成.

本期贷款的安排行是中银香港和渣打银行,对于承诺贷款1亿港元及以上的银行,借款人支付所有资金成本290个基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码245个基点.

瑞安中心有限公司为私人控股的地产开发商瑞安集团的下属企业.借款人使用其位于湾仔的甲级写字楼瑞安中心作为贷款抵押.

贷款用于对其2007年6月的22亿港元五年期贷款进行再融资.上次贷款由渣打银行负责安排,包括9亿港元的分期偿还贷款和13亿港元循环信贷,平均期限4.28年.该贷款支付包含所有费用在内的最高价码为51.5个基点,利率较HIBOR加码46个基点.

主办行包括中银香港、富邦银行香港分行、工银亚洲和汇丰银行，东亚银行担任高级经理行.三菱东京日联银行和台北富邦银行担任经理行.(完)