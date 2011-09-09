〔路透基点〕多家银行承诺参与瑞安中心25亿港元再融资贷款案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---据汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,有四至五家银行已参与瑞安中心有限公司的25亿港元三年期再融资贷款案.
10多家有意放贷的机构仍在考虑是否加盟该贷款案,该银团贷款定于9月稍晚筹组完成.
本期贷款的安排行是中银香港和渣打银行,对于承诺贷款1亿港元及以上的银行,借款人支付所有资金成本290个基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码245个基点.
瑞安中心有限公司为私人控股的地产开发商瑞安集团的下属企业.借款人使用其位于湾仔的甲级写字楼瑞安中心作为贷款抵押.
贷款用于对其2007年6月的22亿港元五年期贷款进行再融资.上次贷款由渣打银行负责安排,包括9亿港元的分期偿还贷款和13亿港元循环信贷,平均期限4.28年.该贷款支付包含所有费用在内的最高价码为51.5个基点,利率较HIBOR加码46个基点.
主办行包括中银香港、富邦银行香港分行、工银亚洲和汇丰银行，东亚银行担任高级经理行.三菱东京日联银行和台北富邦银行担任经理行.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。