《投行看数据》中国CPI後期料缓慢回落,货币政策短期难放松--汇丰

路透北京9月9日电---汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌周五发布研究报告称,虽然中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自上月周期性高点6.5%下滑至6.2%,但其後数月CPI回落料非常缓慢,短期央行不会放松货币政策.

他表示,加之未来仍有对冲热钱流入的潜在需求,短期内央行不会放松货币政策,保持物价稳定仍会是央行政策的首要任务,这在最近拓宽存款准备金收缴范围的举措中也可看出端倪.短期内再次上调存准机率减小,亦料不会加息.

屈宏斌表示,今天发布的通胀数据证实其此前的预期,即年内通胀已于7月触顶.由于经济增长预计还会进一步降温,CPI在未来几个月会持续温和回落,预期未来几个月间央行会保持政策利率的稳定.

"值得注意的是,紧缩政策成效不错,货币增长已经回到中性区间.这可能意味着货币政策进一步紧缩已经没有必要,而通胀预期已经触顶."他补充说,这些因素加之去年同期基数较为有利,都说明未来几个季度中通胀压力会逐步下降.

国家统计局周五公布数据显示,8月CPI同比涨幅较上月创下的37个月新高6.5%回落,当月CPI环比上涨0.3%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%,略高于路透调查中值的7.2%.1-8月CPI则同比上涨5.6%,PPI涨7.1%.[ID:nCN1953353]