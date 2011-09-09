〔中国金融〕数家国有大行被发行定向央票,总规模逾200亿元--消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月9日电---数位消息人士周五向路透表示,中国人民银行近日向数家国有大型商业银行定向发行央票,以回收流动性,涉及资金规模逾200亿元人民币.
数位了解内情的国有银行人士向路透表示,被定向发行央票的包括中国工商银行(1398.HK)(601398.SS),农业银行(1288.HK)(601288.SS),建设银行(0939.HK)(601939.SS)等.他们表示,央行此举估计与这些大行8月新增信贷增长过快有关.
央行没有立即对此事作出评论.
中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘续跌.交易员并表示,如果没有新的紧缩政策出台等影响因素,下周资金面仍会延续宽松状态.[CN/CN] (完)
--发稿 北京中文部
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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