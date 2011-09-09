〔中国金融〕数家国有大行被发行定向央票,总规模逾200亿元--消息人士

路透北京9月9日电---数位消息人士周五向路透表示,中国人民银行近日向数家国有大型商业银行定向发行央票,以回收流动性,涉及资金规模逾200亿元人民币.

数位了解内情的国有银行人士向路透表示,被定向发行央票的包括中国工商银行(1398.HK)(601398.SS),农业银行(1288.HK)(601288.SS),建设银行(0939.HK)(601939.SS)等.他们表示,央行此举估计与这些大行8月新增信贷增长过快有关.

央行没有立即对此事作出评论.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘续跌.交易员并表示,如果没有新的紧缩政策出台等影响因素,下周资金面仍会延续宽松状态.[CN/CN] (完)