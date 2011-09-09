〔中国金融〕国有大型银行被定向发行央票,货币政策不放松(更新版)

(新增细节及相关评论)

* 央行向数家大型商银发行定向央票,以收回流动性--消息人士

* 是次收回资金规模逾200亿元--消息人士

* 对资金面影响不大,或剑指过快新增信贷--分析师

* 物价压力仍未缓解,显现稳健货币政策决心--分析师

路透北京9月9日电---中国甫公布8月居民消费价格指数(CPI)自顶峰回落,但仍居高位的数据预示中国央行仍不会轻易释放松动信号.来自市场的消息人士周五透露,已有数家国有大型商业银行近日被发行定向央票,央行因此回收的流动性预计超过200亿元人民币.

但数位消息人士也指出,由于回收的资金规模有限,且仅是针对国有大行,估计与他们的8月新增贷款发放有关,对整体资金面的影响有限.

而此举也显示,央行在物价上涨的压力未根本缓解、货币流通性充足之时,货币政策仍将谨慎而为.而此前盛传数家银行到期的差别存款准备金率不再继续实施的短暂利好,则被浇上一瓢凉水.

"这次定向针对的是国有商业银行,可能是他们的信贷冲得高了些.不过,每家就(被冻结)40、50亿元,没什麽大影响."来自银行的消息人士称.

数位了解内情的国有银行人士向路透表示,被定向发行央票的包括中国工商银行(1398.HK)(601398.SS),农业银行(1288.HK)(601288.SS),建设银行(0939.HK)(601939.SS)等.

第一创业证券研究所副所长王皓宇称,"假如细节得到确认,就说明央行丝毫没放松的意思.只要你敢快(放贷),我就敢收;央行的反应很快,让你下月不敢这麽做(新增信贷增长过快)."

另有消息人士则对路透表示,8月新增贷款可能会达约5,800亿元,其中国有银行增速较快,而部分小银行已经是负增长了.

中国央行没有立即对上述消息作出评论.

**物价压力未根本缓解**

市场分析人士指出,央行是次发行定向票据给数家国有大型银行,显示在物价上涨的压力未根本缓解、货币流通性充足的情况下,任何与稳健货币政策相悖的行为,都会遭到央行的调控.

国家统计局稍早公布数据显示,8月CPI同比涨幅6.2%,尽管通胀压力较上月创下的37个月新高6.5%略有纾缓,但物价上涨压力并未根本缓解,尤其是本月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵.[ID:nCN1955871]

"8月CPI高位小幅回落,但物价上涨的趋势不变,考虑到近期猪肉和鸡蛋价格走势,未来控通胀压力仍很大."海通证券宏观分析师李明亮称.

早先有本地媒体引述接近国有大行的人士透露,截至8月29日,四大国有银行8月新增贷款1,400多亿元人民币.据此测算,当月全部金融机构新增贷款可能在3,500-4,500亿元之间.[ID:nCN1940643]而当前机构的看法是8月全月新增贷款数据远高于此水平.业内人士指出,突击放贷或发生在8月最後两个工作日.

中金公司则在简评中指出,近期央行屡屡出手,从扩大存准缴存范围到公开市场净投放,再到发行定向央票.各项操作似有矛盾之处,但是实际上体现了央行在多方考虑下继续回收流动性的目标.扩大存准范围和发行定向央票均满足低成本强制性回收流动性的需要,而公开市场操作中净投放也体现了央行降低操作成本的需求,体现了在现行央票利率水平上的发行难度增加.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927347]

**对资金面影响有限**

是次数家国有大型银行被收回的资金规模逾200亿元,对市场流动性影响有限.

"最多300亿,不构成任何威胁",上海市一银行交易员称,

王皓宇则分析称,近几天市场资金面情况又恢复至相对宽松状态,但大行资金面压力较中小行明显要小,故才会有这边向数家国有大行发行定向工具,那边传闻中小银行差额存准率到期後不续延的消息.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘续跌.交易员并表示,如果没有新的紧缩政策出台等影响因素,下周资金面仍会延续宽松状态.[CN/CN]

本地媒体周二援引多位银行债券交易员报导称,2010年底至2011年初,中国央行为控制信贷投放过快增长而针对少数银行进行的差别存款准备金率政策,经过多次连续滚动之後,将于9月15日(下周四)到期且不再延续,主要是几家中小银行.[ID:nCN1946151]

中国官方此前多次表态,稳定物价仍是宏观调控的首要任务,要保持调控政策的稳定性.分析师们多表示,在目前内外经济形势下,政策会保持稳定,不会更紧但也不会明显放松.

面对中国物价指数初现回落迹象,中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,物价基本见顶,至明年上半年还会持续下降;但未来数年间,货币政策仍保持谨慎,以免引起长期金融风险. [ID:nCH0078059](完)