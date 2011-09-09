《阳歌专栏》拉手网拼命寻找上市承销商

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**拉手网拼命寻找上市承销商**

拉手网正拼命寻找一家可承销其首次公开募股(IPO)的投行夥伴，加入中国互联网企业争分夺秒赶在互联网泡沫破灭前上市的行列中。这至少是我对媒体报导的拉手网正急切寻找新的承销商助其上市的解读。此前，摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)退出了拉手网的IPO承销案。如果你们中有些人觉得这听着很耳熟，原因是这种新闻的确不陌生。上个月就有类似报导称，中国另一家主要的团购网站“窝窝团”放弃赴美上市，因包括高盛在内的多家投行因担心其之前的并购产生的会计问题而拒绝承销其IPO。

本周早些时候的一篇报导称，中国国内今年的团购网站数量已经从2010年底的2,000家激增至5,000家，因中国企业纷纷涉足这个互联网新趋势，希望成为中国的下一个Groupon。唯一的问题是，Groupon自己还在中国过热的团购市场中自顾不暇，且上月对自己在中国的合资企业“高朋网”进行了大规模裁员。

拉手网遭遇的这个新问题只是团购业种种危机迹象的最新发展。这种迹象有很多，所以我也不想在此反复赘述。但我本周早些时候曾预言，团购网站有望成为中国过热互联网泡沫中首个倒下的多米诺骨牌，拉手网的最新进展只是为这一断言增加了更多证据。

一句话：拉手网无法找到一个助其上市的承销商是中国过热的团购业遇阻的最新迹象。中国的团购业或许在今年年底前陷入全面危机中。（完）

编译：靳怡雯/王凤昌 发稿：王燕焜

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