〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元涨至一个月高位,兑美元小幅走高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月9日电---澳元及新西兰元兑欧元周五劲扬至一个月高位,兑美元则小涨;此前市场对美国总统奥巴马雄心勃勃的就业提振计划反应冷淡,该计划规模高达4,470亿美元.
欧元全线下滑,欧洲央行似乎不急于重启政策紧缩行动,指因经济增长预估较低.
欧元/澳元EURAUD=R最新报1.3102澳元,一度低见1.3090澳元,此前突破一系列支撑位.澳元势将测试7月底部1.2922澳元,该水准之後为去年12月创下的纪录低点1.2910澳元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。