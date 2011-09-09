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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 13:26 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元涨至一个月高位,兑美元小幅走高

路透惠灵顿/悉尼9月9日电---澳元及新西兰元兑欧元周五劲扬至一个月高位,兑美元则小涨;此前市场对美国总统奥巴马雄心勃勃的就业提振计划反应冷淡,该计划规模高达4,470亿美元.

欧元全线下滑,欧洲央行似乎不急于重启政策紧缩行动,指因经济增长预估较低.

欧元/澳元EURAUD=R最新报1.3102澳元,一度低见1.3090澳元,此前突破一系列支撑位.澳元势将测试7月底部1.2922澳元,该水准之後为去年12月创下的纪录低点1.2910澳元.

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