〔加拿大个股〕丰业银行以约7.19亿加元收购广州银行19.99%股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月9日电---加拿大丰业银行(BNS.TO)宣布:
* 收购广州银行19.99%的股份,扩大在中国的业务
* 以约7.19亿加元的出价在收购广州银行19.99%股权的竞购里中标
* 这笔投资尚待监管部门批准,将提高2012年的获利
* 广州银行并非上市公司,主要为政府拥有
* 预计交易在2011年12月完成.(完)
--编译 吴云凌;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。