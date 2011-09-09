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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 13:39 BJT

〔加拿大个股〕丰业银行以约7.19亿加元收购广州银行19.99%股权

路透9月9日电---加拿大丰业银行(BNS.TO)宣布:

* 收购广州银行19.99%的股份,扩大在中国的业务

* 以约7.19亿加元的出价在收购广州银行19.99%股权的竞购里中标

* 这笔投资尚待监管部门批准,将提高2012年的获利

* 广州银行并非上市公司,主要为政府拥有

* 预计交易在2011年12月完成.(完)

--编译 吴云凌;审校 白云

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