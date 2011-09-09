〔香港新股〕电讯盈科获准分拆电信业务以信托IPO募资20亿美元--IFR

路透香港9月9日电---汤森路透旗下刊物IFR周五报导,电讯盈科(0008.HK)将电信资产以商业信托方式上市计画,已获港交所批准,集资金额可能高达20亿美元.

报导引述两位不具名知情人士称,电讯盈科拟在9月19日当周开始作上市前推介.

电讯盈科周四晚间发布公告称,将以股份合订单位上市,电盈持有55%,投资者持有45%.

每个股份合订单位由三个部分组成:香港电讯信托一个单位;托管人经理所持有并与单位挂钩的一股HKT Limited普通股中的实益权益;及一股指定HKT Limited优先股.

电讯盈科称,是次发行将协助降低集团的债务负担,减少利息支出,香港电讯信托得以向单位持有人分派更多现金.(完)