〔香港新股〕电讯盈科获准分拆电信业务以信托IPO募资20亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---汤森路透旗下刊物IFR周五报导,电讯盈科(0008.HK)将电信资产以商业信托方式上市计画,已获港交所批准,集资金额可能高达20亿美元.
报导引述两位不具名知情人士称,电讯盈科拟在9月19日当周开始作上市前推介.
电讯盈科周四晚间发布公告称,将以股份合订单位上市,电盈持有55%,投资者持有45%.
每个股份合订单位由三个部分组成:香港电讯信托一个单位;托管人经理所持有并与单位挂钩的一股HKT Limited普通股中的实益权益;及一股指定HKT Limited优先股.
电讯盈科称,是次发行将协助降低集团的债务负担,减少利息支出,香港电讯信托得以向单位持有人分派更多现金.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。