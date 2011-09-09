版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 13:46 BJT

〔中国数据〕8月工业增加值同比增13.5%,社会消费品零售总额增17%--统计局

路透北京9月9日电---中国国家统计局周五公布8月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

居民消费价格指数(CPI) 6.2 6.2 5.9-6.6 6.5 3.5

CPI环比 0.3 0.3 -0.1-0.7 0.5 0.6

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.3(0.1) 7.2 6.7-7.5 7.5 4.3

社会消费品零售总额 17.0(1.36) 17.0 16.6-17.7 17.2 18.4

工业增加值 13.5(1.0) 13.7 13.1-14.2 14.0 13.9

固定资产投资(不含农户)(1-8月) 25.0(1.16) 25.2 25.0-25.7 25.4 24.8

注: ~表示数据尚未提供; 括弧内为环比数据.(完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐