〔国际油市〕布兰特原油持稳于115美元附近,受天气及美国就业方案扶助

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月9日电---布兰特原油价格周五小涨,升向每桶115美元,受助于暴风雨天气的威胁,以及围绕美国总统奥巴马最新提出的美国经济提振计划存在不确定性.布兰特原油上日跌逾1美元.
布兰特原油期货10月合约LCOc1本周有望录得超过2%的涨幅.截至0505GMT,升0.27美元至每桶114.82美元.
美国原油期货合约CLc1微升0.04美元至每桶89.09美元,本周涨幅有望超过3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。