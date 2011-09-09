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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 13:47 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳于115美元附近,受天气及美国就业方案扶助

路透新加坡9月9日电---布兰特原油价格周五小涨,升向每桶115美元,受助于暴风雨天气的威胁,以及围绕美国总统奥巴马最新提出的美国经济提振计划存在不确定性.布兰特原油上日跌逾1美元.

布兰特原油期货10月合约LCOc1本周有望录得超过2%的涨幅.截至0505GMT,升0.27美元至每桶114.82美元.

美国原油期货合约CLc1微升0.04美元至每桶89.09美元,本周涨幅有望超过3%.

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