〔全球金市〕金价小幅下跌,受奥巴马4,470亿美元的就业促进计划打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月9日电---金价周五下跌0.3%,因投资者消化美国总统奥巴马的就业促进计划,该刺激经济增长的计划可能打压黄金的避险吸引力,昨日金价曾大涨.
尽管欧洲债务危机挥之不去和汇市动荡支撑金价,奥巴马4,470亿美元提议公布後的後续跟进卖盘可能令金价承压.
0502GMT时,现货金XAU=下跌至每盎司1,862.20美元,因投机商了结周四大涨3%以後的获利,本周金价曾触及1,920美元附近的纪录高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。