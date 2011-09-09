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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 13:56 BJT

〔全球金市〕金价小幅下跌,受奥巴马4,470亿美元的就业促进计划打压

路透新加坡9月9日电---金价周五下跌0.3%,因投资者消化美国总统奥巴马的就业促进计划,该刺激经济增长的计划可能打压黄金的避险吸引力,昨日金价曾大涨.

尽管欧洲债务危机挥之不去和汇市动荡支撑金价,奥巴马4,470亿美元提议公布後的後续跟进卖盘可能令金价承压.

0502GMT时,现货金XAU=下跌至每盎司1,862.20美元,因投机商了结周四大涨3%以後的获利,本周金价曾触及1,920美元附近的纪录高位.

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