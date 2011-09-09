〔中国数据〕工业和投资一如预期温和回落,经济平稳减速(更新版)

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* 工业、投资和消费增速均温和回落,基本符合预期

* 未来经济或继续降温,但在调控范围内

* 货币政策不会收紧但亦难放松

路透北京9月9日电---中国紧缩货币政策持续发力,周五公布的8月工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,降幅基本符合预期.

而鉴于种种不利经济成长的因素将持续存在,分析师预计,未来中国经济将继续平缓减速,但仍在政策调控范围内,勿需担心"硬着陆".

中国国家统计局周五公布,8月规模以上工业增加值同比增长13.5%,低于路透调查中值13.7%.8月社会消费品零售总额同比增17%,与路透调查中值一致;1-8月,固定资产投资同比增长25%,略低于路透调查中值25.2%.

"这几个数据显示中国经济进入整体平稳减速的状态,消费符合预期,固定资产投资还有进一步回落的空间,工业增加值增速也在一个可容忍的范围."西南证券首席经济学家王剑辉说.

"这些数据表明中国并不用担心经济增长的问题.未来宏观政策没有进一步收紧的需要,但也不可能放松."他续称.

8月规模以上工业增加值环比呈现增长1%,表明工业生产有所企稳,这与PMI指数走势相吻合.当月固定资产投资和消费品零售总额环比分别上升1.16%和1.36%.

统计局上午公布数据显示,虽然中国通胀可能已经触顶,但未来压力仍然不小,短期紧缩货币政策难言放松;同时,欧债危机持续,美国经济增长乏力,预计中国外需仍会继续承压.

分析人士认为,未来工业增长虽然去库存力度有所减小,但仍然面临电力供应矛盾等客观因素的影响;国内房地产新开工面积增速和销售面积增速差距持续扩大,也有可能导致房地产投资快速下滑.

而要想消费反弹,亦可能要在通胀明显回落之後才能看到.

此前公布的中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,均为中国经济回稳注入信心.而中国总理温家宝上周的最新表态,不仅重申"稳物价"仍是宏观调控首要任务,且称经济增速略为放缓,在很大程度上是主动调控的结果,处于合理水平,没有超出预期.[ID:nCN1936365]

国家统计局上午公布,8月CPI同比涨幅6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落.其中食品类价格同比上涨13.4%,非食品价格则同比上涨3%.同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%.[ID:nCN1955507]

以下是今日公布的8月宏观经济数据:

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

居民消费价格指数(CPI) 6.2 6.2 5.9-6.6 6.5 3.5

CPI环比 0.3 0.3 -0.1-0.7 0.5 0.6

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.3(0.1) 7.2 6.7-7.5 7.5 4.3

社会消费品零售总额 17.0(1.36) 17.0 16.6-17.7 17.2 18.4

工业增加值 13.5(1.0) 13.7 13.1-14.2 14.0 13.9

固定资产投资(不含农户)(1-8月) 25.0(1.16) 25.2 25.0-25.7 25.4 24.8

注: 1) 括号内为环比涨幅;

2) 固定资产投资环比数据为单"8月"表现,非"1-8月".(完)

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