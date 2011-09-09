〔新闻稿〕中国1-8月固定资产投资同比增长25%,较1-7月回落0.4个百分点

(以下是中国国家统计局周五公布的8月份固定资产投资主要情况新闻稿)

8月份固定资产投资主要情况

2011年1-8月份，固定资产投资（不含农户）180608亿元，同比增长25%，比1-7月份回落0.4个百分点。其中，国有及国有控股投资62422亿元，增长12.1%。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长1.16%。

分产业看，1-8月份，第一产业投资4176亿元，同比增长23%；第二产业投资79154亿元，增长27%；第三产业投资97278亿元，增长23.6%。1-8月份，工业投资77146亿元，增长26.6%；其中，采矿业投资6389亿元，增长15.9%；制造业投资62421亿元，增长32.2%；电力、燃气及水的生产和供应业投资8335亿元，增长1.9%。

分地区看，1-8月份，东部地区投资增长22.6%，中部地区投资增长30.1%，西部地区投资增长29.4%。

从项目隶属关系看，1-8月份，中央项目投资10722亿元，同比下降8.9%；地方项目投资169885亿元，增长28.1%。在登记注册类型中，1-8月份，内资企业投资168112亿元，同比增长25.6%；港澳台商投资5767亿元，增长24.2%；外商投资5932亿元，增长18.7%。

从施工和新开工项目情况看，1-8月份，施工项目计划总投资530311亿元，同比增长20.5%；新开工项目计划总投资157821亿元，同比增长23.1%。

从到位资金情况看，1-8月份，到位资金212194亿元，同比增长23.3%。其中，国家预算内资金增长13.1%，国内贷款增长9%，自筹资金增长29.4%，利用外资增长14.1%，其他资金增长17.3%。

1-8月，全国房地产开发投资37781亿元，同比增长33.2%。其中，住宅投资27118亿元，增长36.4%。全国商品房销售面积59854万平方米，增长13.6%。其中，住宅销售面积增长13.1%。1-8月，房地产开发企业本年资金来源54738亿元，同比增长23.4%。8月份，全国房地产开发景气指数为101.12。(完)