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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 14:21 BJT

〔企业并购〕东京证交所和大阪证交所的合并谈判可能推延--消息人士

路透东京9月9日电---一位知情人士告诉路透,东京证交所和大阪证交所8697.OS的谈判时间或长于预期,在东京证交所在下月就是否在本财年上市作出决定前,谈判不会结束.

该匿名人士称,两家证交所原预计最早9月份通过谈判敲定基本合并协议,但迄今没有找到共同立场.

东京证交所提议出价收购竞争对手大阪证交所的部分或全部股份,但後者青睐以股票互换的方式实现合并.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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