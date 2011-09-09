〔企业并购〕东京证交所和大阪证交所的合并谈判可能推延--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月9日电---一位知情人士告诉路透,东京证交所和大阪证交所8697.OS的谈判时间或长于预期,在东京证交所在下月就是否在本财年上市作出决定前,谈判不会结束.
该匿名人士称,两家证交所原预计最早9月份通过谈判敲定基本合并协议,但迄今没有找到共同立场.
东京证交所提议出价收购竞争对手大阪证交所的部分或全部股份,但後者青睐以股票互换的方式实现合并.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。