《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为路透中文新闻为您整理的9月5日-9月9日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周在6.38元附近盘整.欧债危机没有明显好转迹象,避险情绪推
动国际美元走升,这在一定程度上舒缓了人民币升值动能,汇价持续徘徊在6.38元附近,考虑
到美元升势未尽,预计近期人民币还将延续盘整态势.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--中国央行公开市场连续八周累计净投放3,440亿元人民币,当周净投放1,000亿元,继续输出
流动性助机构应对後市准备金缴款等需求.考虑到季末及"十一"国庆长假的资金需求,公开市
场未来一周仍有望延续净投放趋势.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市收益率当周走势震荡,近期资金面变动较为频繁,对债市形成扰动,加之部分新
债中标结果高于预期,对相关期限品种也形成冲击,不过8月居民消费价格指数(CPI)涨幅符合
预期,减弱了市场的紧缩预期,市场情绪略见回暖;如果近期没有进一步利空消息出炉,债市有
小幅走强可能.[CN/CN]
--票据转贴利率本周震荡走升.9月又是季末,银行信贷规模控制紧张,票据业务遭到压缩,市场
收票机构寥寥,推动转贴利率上涨;此外,在央行扩大准备金的缴存范围的新政实施後,银行承
兑汇票的开票量也急剧下降,近期票源情况不甚理想,预计近期票据成交还将维持冷清的状态,
而转贴利率则有望随着月末的临近而进一步走升.[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC本周初延续上周跌势,在外围市场和资金面的压力下,沪综指再创13个半月收盘
新低,之後虽有超跌反弹,但量能始终低迷,市场人气不旺,难以支撑反弹之势,8月经济数据亦未能
给大盘带来持续的提振,全周累计下跌1.2%.[.SSCN]
期市:
--沪铜当周先抑後扬,尽管美元反弹和经济忧虑一度打压铜价,但一连串劳动纠纷威胁产出,部
分抵消对全球经济的担忧.沪铜主要合约SCFc3周五收报67,620元,全周小跌210元.[MET/SHCN]
黄金:
--国内黄金价格当周高位震荡.金价在周初延续了上周的反弹势头,但在刷新纪录高位後,遭遇
获利了结而迅速回落,目前似有企稳.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报386.92元,
全周涨8.27元;期金主要合约SHAUZ1收报388.31元,亦涨7.07元.(完)
--整理 曲伟治/周晓峰/边竞; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。