《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月5日-9月9日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周在6.38元附近盘整.欧债危机没有明显好转迹象,避险情绪推

动国际美元走升,这在一定程度上舒缓了人民币升值动能,汇价持续徘徊在6.38元附近,考虑

到美元升势未尽,预计近期人民币还将延续盘整态势.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场连续八周累计净投放3,440亿元人民币,当周净投放1,000亿元,继续输出

流动性助机构应对後市准备金缴款等需求.考虑到季末及"十一"国庆长假的资金需求,公开市

场未来一周仍有望延续净投放趋势.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率当周走势震荡,近期资金面变动较为频繁,对债市形成扰动,加之部分新

债中标结果高于预期,对相关期限品种也形成冲击,不过8月居民消费价格指数(CPI)涨幅符合

预期,减弱了市场的紧缩预期,市场情绪略见回暖;如果近期没有进一步利空消息出炉,债市有

小幅走强可能.[CN/CN]

--票据转贴利率本周震荡走升.9月又是季末,银行信贷规模控制紧张,票据业务遭到压缩,市场

收票机构寥寥,推动转贴利率上涨;此外,在央行扩大准备金的缴存范围的新政实施後,银行承

兑汇票的开票量也急剧下降,近期票源情况不甚理想,预计近期票据成交还将维持冷清的状态,

而转贴利率则有望随着月末的临近而进一步走升.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC本周初延续上周跌势,在外围市场和资金面的压力下,沪综指再创13个半月收盘

新低,之後虽有超跌反弹,但量能始终低迷,市场人气不旺,难以支撑反弹之势,8月经济数据亦未能

给大盘带来持续的提振,全周累计下跌1.2%.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周先抑後扬,尽管美元反弹和经济忧虑一度打压铜价,但一连串劳动纠纷威胁产出,部

分抵消对全球经济的担忧.沪铜主要合约SCFc3周五收报67,620元,全周小跌210元.[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格当周高位震荡.金价在周初延续了上周的反弹势头,但在刷新纪录高位後,遭遇

获利了结而迅速回落,目前似有企稳.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报386.92元,

全周涨8.27元;期金主要合约SHAUZ1收报388.31元,亦涨7.07元.(完)