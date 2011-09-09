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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 14:07 BJT

〔表格〕德国8月趸售物价指数较前月上涨0.1%,较上年同期上升6.5%

路透9月9日电---德国联邦统计局周五公布,德国8月趸售(批发)物价指数较前月上涨0.1%,较上年同期上升6.5%. 7月分别为下滑0.6%和上升8.2%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2011年8月 2011年7月 2010年8月

较上月(%) +0.1 -0.6 +1.6

较上年(%) +6.5 +8.2 +6.4

WPI(基期为2005年) 119.5 119.4 112.2 (完)

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--编译 李富强;审校 丁琦

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