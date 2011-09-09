〔表格〕德国8月趸售物价指数较前月上涨0.1%,较上年同期上升6.5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月9日电---德国联邦统计局周五公布,德国8月趸售(批发)物价指数较前月上涨0.1%,较上年同期上升6.5%. 7月分别为下滑0.6%和上升8.2%.
具体数据如下:
德国趸售物价 2011年8月 2011年7月 2010年8月
较上月(%) +0.1 -0.6 +1.6
较上年(%) +6.5 +8.2 +6.4
WPI(基期为2005年) 119.5 119.4 112.2 (完)
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--编译 李富强;审校 丁琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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