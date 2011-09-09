〔新闻稿〕中国8月规模以上工业增加值同比增长13.5%--国家统计局

(以下是中国统计局周五公布的8月份规模以上工业生产运行情况新闻稿)

8月份规模以上工业生产运行情况

2011年8月份，规模以上工业增加值同比增长13.5%，比7月份回落0.5个百分点。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长14.2%，比1-7月份回落0.1个百分点。从环比看，8月份，规模以上工业增加值增长1.0%。

分经济类型看，8月份，国有及国有控股企业同比增长9.4%，集体企业增长8.7%，股份制企业增长15.5%，外商及港澳台商投资企业增长10.0%。

分轻重工业看，8月份，重工业增长13.5%，轻工业增长13.4%。

分行业看，8月份，39个大类行业全部保持同比增长。其中，纺织业增长7.6%，化学原料及化学制品制造业增长13.9%，非金属矿物制品业增长17.6%，黑色金属冶炼及压延加工业增长10.2%，通用设备制造业增长15.7%，交通运输设备制造业增长12.4%，电气机械及器材制造业增长13.4%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长16.9%，电力、热力的生产和供应业增长7.7%。

分产品看，8月份，468种产品中有378种产品同比增长。其中，发电量4260亿千瓦时，日平均发电量137亿千瓦时，增长10.0%；钢材7700万吨，日平均产量248万吨，增长12.9%；水泥18243万吨，日平均产量588万吨，增长12.8%；原油加工量3678万吨，日平均产量119万吨，增长4.5%；十种有色金属299万吨，日平均产量10.0万吨，增长15.6%；乙烯118万吨，日平均产量3.8万吨，增长1.5%；汽车145.0万辆，日平均产量4.7万辆，增长9.5%；轿车82.4万辆，日平均产量2.7万辆，增长15.9%。

8月份，工业企业产品销售率为98.2%，比上年同月下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值8887亿元，同比增长17.2%。(完)