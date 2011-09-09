《投行看数据》中国CPI或已见顶,上调今年年度涨幅预期至5.6%--野村

路透北京9月9日电---野村证券最新报告称,相信中国居民消费价格指数(CPI)或已在7月份见顶,但未来数月的通胀回落步伐不会很快;并将今年中国CPI通胀预期从5.2%上调至5.6%.

报告指出,预期9月份CPI通胀继续高位运行,之後在较高基数效应和大宗商品价格下跌的共同作用下,四季度通胀明显回落.

"CPI通胀率很可能已在7月份见顶,这强化了我们的观点,即中国人民银行会在今年馀下时间维持'静观其变'的态度不变."报告称,相信中国央行先会观察本轮金融市场动荡对国内经济的影响,再作出进一步的政策决定.

国家统计局周五公布数据显示,8月CPI同比涨幅较上月创下的37个月新高6.5%回落,当月CPI环比上涨0.3%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.3%,略高于路透调查中值的7.2%.1-8月CPI则同比上涨5.6%,PPI涨7.1%.[ID:nCN1953353](完)