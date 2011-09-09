〔新闻稿〕中国8月份社会消费品零售总额同比增17.0%--国家统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下是中国国家统计局周五公布的8月份8月份消费品市场情况新闻稿)
2011年8月份，社会消费品零售总额14,705亿元，同比增长17.0%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额6,902亿元，增长22.1%。1-8月份，社会消费品零售总额114,946亿元，同比增长16.9%。从环比看，8月份社会消费品零售总额增长1.36%。
按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额12,783亿元，同比增长17.1%；乡村消费品零售额1,922亿元，增长16.4%。
按消费形态分，8月份，餐饮收入1,717亿元，同比增长16.7%；商品零售12,988亿元，增长17.0%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额6,364亿元，增长22.5%。(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn)
--整理 沈燕;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。