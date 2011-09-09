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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 14:13 BJT

〔新闻稿〕中国8月份社会消费品零售总额同比增17.0%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周五公布的8月份8月份消费品市场情况新闻稿)

2011年8月份，社会消费品零售总额14,705亿元，同比增长17.0%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额6,902亿元，增长22.1%。1-8月份，社会消费品零售总额114,946亿元，同比增长16.9%。从环比看，8月份社会消费品零售总额增长1.36%。

　按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额12,783亿元，同比增长17.1%；乡村消费品零售额1,922亿元，增长16.4%。

　按消费形态分，8月份，餐饮收入1,717亿元，同比增长16.7%；商品零售12,988亿元，增长17.0%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额6,364亿元，增长22.5%。(完)

欲了解更多详情,请点选中国国家统计局(www.stats.gov.cn)

--整理 沈燕;审校 杨淑祯

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