更正:〔日本股市〕本周收跌2.4%,奥巴马的就业计划未能激发新的买兴

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:译文有误,第一段应为"六个月"低位,非"六周"低位)
路透东京9月9日电---日股日经指数周五下跌,本周收跌2.4%,且向本周稍早所及的六个月低位回落,此前美国总统奥巴马宣布的就业计划未能激发新的买兴.
日经指数.N225收跌0.6%,报8,737.66点.东证股价指数.TOPX跌0.2%,报755.70点.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。