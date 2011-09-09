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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 15:43 BJT

更正:〔日本股市〕本周收跌2.4%,奥巴马的就业计划未能激发新的买兴

(更正:译文有误,第一段应为"六个月"低位,非"六周"低位)

路透东京9月9日电---日股日经指数周五下跌,本周收跌2.4%,且向本周稍早所及的六个月低位回落,此前美国总统奥巴马宣布的就业计划未能激发新的买兴.

日经指数.N225收跌0.6%,报8,737.66点.东证股价指数.TOPX跌0.2%,报755.70点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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