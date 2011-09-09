版本:
中国
债券 | 2011年 9月 9日 星期五 14:39 BJT

〔欧元债市〕德债价格上扬,市场关注希腊债券交换协议细节

路透伦敦9月9日电---德国公债价格周五上扬,因市场寄望于美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能祭出更多货币刺激政策,而且押注欧洲央行(ECB)2011年可能降息,投资者等待已至最後期限的希腊债券交换协议的细节.

美联储主席贝南克周四表示,目前经济成长疲弱的情况令人失望,联储将不遗馀力促进增长并减少失业.[ID:nCN1954843].

在欧洲方面,货币市场亦处于走疲态势,目前预计欧洲央行会在年末前降息.周四欧洲央行总裁特里谢指出经济成长面临下行风险,而且也缓和了关于通胀的措辞.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐