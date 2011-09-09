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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 14:36 BJT

〔澳洲股市〕小幅上涨,奥巴马的就业促进计划提振仅提供轻微支撑

路透悉尼9月9日电---澳洲股市周五收高0.16%,回吐大部分早盘的涨幅,因投资者仅从美国总统奥巴马的4,470亿美元就业促进计划中获得很轻微的鼓舞.

包括澳洲四大银行和澳洲电讯(TLS.AX)在内的权重股上涨,提振大盘走高,很多投资者观望.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数仅收高6.7点至4,194.7点,盘中一度上涨1%.(完)

--编译 李富强;审校 王丽鑫

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