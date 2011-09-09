〔澳洲股市〕小幅上涨,奥巴马的就业促进计划提振仅提供轻微支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月9日电---澳洲股市周五收高0.16%,回吐大部分早盘的涨幅,因投资者仅从美国总统奥巴马的4,470亿美元就业促进计划中获得很轻微的鼓舞.
包括澳洲四大银行和澳洲电讯(TLS.AX)在内的权重股上涨,提振大盘走高,很多投资者观望.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数仅收高6.7点至4,194.7点,盘中一度上涨1%.(完)
--编译 李富强;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。