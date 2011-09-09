〔理财周报〕中国8月第四期银行理财产品预期最高收益率升至4.41%--社科院

路透北京9月9日电---中国社科院金融中心最新报告显示,8月第四期(8月27日-9月2日)共42家商业银行发行银行理财产品355款,平均委托期限为0.28年,银行提供的平均预期最高收益率为4.41%,预期收益率上升了12个BP,产品的平均委托期限较上期延长0.04年.

其中普通类产品有339款,产品的平均委托期限为0.26年,预期最高收益率为4.37%,较上期上升6个BP.结构类产品为12款,平均委托期限为0.8年,预期最高收益率为5.68%,较上期上升265个BP.

此外,本期统计到有4款开放式产品发售,产品的平均预期收益率为4.40%.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有283款,占比80%,较上期下降8个百分点.外币类产品有72款,较上期数量增加40馀款.

--从产品的资产主类来看:

利率类产品数量有207款,占到全部产品的58%,较上期占比增加2个百分点.混合类产品数量居次,有139款,占比为39%,汇率类产品的数量由上期的3款增加为5款,股票类产品本期减少为2款,另外,本期统计到2款商品类产品发售.

--从产品的收益类型来看:

非保本浮动收益型产品数量236款,占比为67%,较上期上升2个百分点.保本浮动收益型产品数量为68款,保息浮动收益型产品数量为51款,数量较上期大幅增加,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为19%和14%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为239款,占比67%,与上期相比下降4个百分点,本期3至6个月(含)和9至12个月(含)产品占比较上期分别下降4个和3个百分点.6至9个月(含)期限产品较上周增加3个百分点,除上述期限外,其馀各区间产品占比变化不大.

**普通类产品:债券货币市场类产品仍居主位**

本期普通类产品仅投向债券货币市场、组合资产管理和外币债券货币市场.三者占比分别为44%、40%和16%.其中债券货币市场占比较上期下降5个百分点,外币债券货币市场较上期则上升8个百分点.组合资产管理类产品占比无明显变化.

其中,外币债券货币市场类产品的平均期限最长,为0.5年,组合资产管理类产品的平均期限最短,为0.20年.从环比表现来看,除组合资产管理类产品外,本期债券货币市场和外币债券货币市场类产品的期限均有所延长.

债券货币市场类产品的平均预期收益率最高,为4.73%.外币债券货币市场类产品平均收益水平最低,为3.24%,相较上期而言,三类产品的预期收益水平较上期均有所上升.

**结构类产品:以汇率类产品为主**

本期结构类理财产品汇率类产品最多,有5款,商品类、利率类和股票类产品的数量各为2款.另外还有1款产品同时投向汇率和利率市场.

本期汇率类产品由中国银行和光大银行发售,从挂钩标的来看,本期挂钩澳元兑美元的产品有2款.挂钩美元兑人民币、欧元兑美元和美元兑港币的产品各有1款.

商品类产品由中资的平安银行和外资的汇丰银行发售,两款产品均挂钩贵金属,平安银行产品挂钩黄金,而汇丰银行产品挂钩铂金.

本期的利率类产品由星展银行和渤海银行发售,星展银行产品挂钩澳元利率,渤海银行产品挂钩美元3M Libor.

股票类产品全部由外资的汇丰银行和星展银行发售,均投资于境外股票.另外,本周法兴银行发售1款同时挂钩于美元3M Libor和美元兑日元汇率的混合型产品.(完)