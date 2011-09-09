〔理财周报〕中国8月第四期银行理财产品预期最高收益率升至4.41%--社科院

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月9日电---中国社科院金融中心最新报告显示,8月第四期(8月27日-9月2日)共42家商业银行发行银行理财产品355款,平均委托期限为0.28年,银行提供的平均预期最高收益率为4.41%,预期收益率上升了12个BP,产品的平均委托期限较上期延长0.04年.
其中普通类产品有339款,产品的平均委托期限为0.26年,预期最高收益率为4.37%,较上期上升6个BP.结构类产品为12款,平均委托期限为0.8年,预期最高收益率为5.68%,较上期上升265个BP.
此外,本期统计到有4款开放式产品发售,产品的平均预期收益率为4.40%.
以下是理财产品的不同特点:
--从产品的币种种类来看:
本期人民币产品有283款,占比80%,较上期下降8个百分点.外币类产品有72款,较上期数量增加40馀款.
--从产品的资产主类来看:
利率类产品数量有207款,占到全部产品的58%,较上期占比增加2个百分点.混合类产品数量居次,有139款,占比为39%,汇率类产品的数量由上期的3款增加为5款,股票类产品本期减少为2款,另外,本期统计到2款商品类产品发售.
--从产品的收益类型来看:
非保本浮动收益型产品数量236款,占比为67%,较上期上升2个百分点.保本浮动收益型产品数量为68款,保息浮动收益型产品数量为51款,数量较上期大幅增加,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为19%和14%.
--从产品委托期限方面来看:
3个月(含)以内的理财产品数量为239款,占比67%,与上期相比下降4个百分点,本期3至6个月(含)和9至12个月(含)产品占比较上期分别下降4个和3个百分点.6至9个月(含)期限产品较上周增加3个百分点,除上述期限外,其馀各区间产品占比变化不大.
**普通类产品:债券货币市场类产品仍居主位**
本期普通类产品仅投向债券货币市场、组合资产管理和外币债券货币市场.三者占比分别为44%、40%和16%.其中债券货币市场占比较上期下降5个百分点,外币债券货币市场较上期则上升8个百分点.组合资产管理类产品占比无明显变化.
其中,外币债券货币市场类产品的平均期限最长,为0.5年,组合资产管理类产品的平均期限最短,为0.20年.从环比表现来看,除组合资产管理类产品外,本期债券货币市场和外币债券货币市场类产品的期限均有所延长.
债券货币市场类产品的平均预期收益率最高,为4.73%.外币债券货币市场类产品平均收益水平最低,为3.24%,相较上期而言,三类产品的预期收益水平较上期均有所上升.
**结构类产品:以汇率类产品为主**
本期结构类理财产品汇率类产品最多,有5款,商品类、利率类和股票类产品的数量各为2款.另外还有1款产品同时投向汇率和利率市场.
本期汇率类产品由中国银行和光大银行发售,从挂钩标的来看,本期挂钩澳元兑美元的产品有2款.挂钩美元兑人民币、欧元兑美元和美元兑港币的产品各有1款.
商品类产品由中资的平安银行和外资的汇丰银行发售,两款产品均挂钩贵金属,平安银行产品挂钩黄金,而汇丰银行产品挂钩铂金.
本期的利率类产品由星展银行和渤海银行发售,星展银行产品挂钩澳元利率,渤海银行产品挂钩美元3M Libor.
股票类产品全部由外资的汇丰银行和星展银行发售,均投资于境外股票.另外,本周法兴银行发售1款同时挂钩于美元3M Libor和美元兑日元汇率的混合型产品.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。