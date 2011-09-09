《亚洲经济分析》欧美刺激措施资金潮来势汹汹,亚洲各国严阵以待

路透马尼拉9月9日电---全球经济放缓的忧虑盖过了通胀担忧,成为亚洲国家央行的主要疑虑,各国央行正在努力阻止一个相关风险--欧美国家刺激经济回升的措施,可能导致大量资金流入亚洲,带来不稳定性.

四个亚洲央行--印尼、马来西亚、菲律宾和韩国--周四维持利率不变,称因全球经济成长的不确定性.其中三个国家本周亦先出台了遏制资金流入的举措.

"虽然资金流入比流出好,但是资本大量流入或流出都会给当局带来问题,"新加坡荷兰国际集团(ING)ING.AS亚洲研究部负责人Tim Condon称.

亚洲新兴国家金融市场深度不足以消化大规模资金流入,大量资金流入会令政策制定复杂化,并提高流动性增幅迅速和资产泡沫的风险.

"目前,资金持续流入仍然可期,不过我们认为资本流入在比较可控的规模,"菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周四表示.

"如果资本流入导致国内流动性上升,且将影响通胀预测和民众的通胀预期心理,到那时货币政策委员会将改变货币政策立场."

**非利率工具**

央行传统的利率工具对遏制资本流入作用甚微,用加息来对付资本流入所引起的通胀压力,结果只会是吸引到更多的资金.

取而代之的是,当局会尝试提高资金流入本国的门槛,或是拉高其成本,或是限制资金移动的速度,通过这类举措来压制资金流入.

韩国将从明年起,对外国投资者从韩国境内所发行的外币债券中获得的利息收入征税,以遏制美元计价债务的上升及资本流入.

印尼可能会限制企业对外借债规模,以防止当市场气氛骤变时,该国的外汇敞口发生恶化.

受印尼卢比的高收益与升值吸引,外资目前持有印尼未偿债券中的约三分之一,这凸显了印尼处境的脆弱性.卢比兑美元今年迄今升值5%.

菲律宾正在考虑采取一次性措施,来缓解对本币披索的需求,比如央行将美元卖给政府以偿还外债,以及允许背负未申报海外贷款的企业从银行买美元.

菲律宾央行周四虽维持政策不变,但在前两次会议都上调了存款准备金要求,来对抗流动性的增加.该央行目前正在考虑阻止无本金交割远期外汇(NDF)被用于投机用途.

"我们感觉到了当局对使用传统货币工具来遏制流动性的谨慎态度,因为这类工具可能会对当地利率造成压力、提供套利机会,并增强资产组合投资者的兴趣."花旗分析师Jun Trinidad说.

"对外汇管理与规章开展新型调整,刺激外汇需求,通过进口支付与债务偿付达到资本净流出,将是解决投资资金流入的方式."

在美国实施第二轮量化宽松後,一些亚洲国家实施了交易限制来约束投机性的资金流入,并采取征税,以及延长持有短期资产时间规定,来对抗资金流入的影响.

今年,在一些国家应对可能重演的资金汹涌流入之际,对金融交易征税托宾税的想法甚至也曾被提出过,不过实施起来可能困难.

"与贝南克去年杰克森霍尔年会讲话後的三个月情况相比,现在的处境已经不同.当时是资金持续以很快的速度流入,我认为这种情况当时吓坏了所有人,这就是他们现在所害怕出现的."ING的Condon说.

"这种情况尚没有重演,我认为除非美国出现一些戏剧化的状况,才有可能.我认为这就是亚洲央行的一个重大担忧."(完)