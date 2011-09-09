〔中国股市〕沪综指小幅收低,8月CPI涨幅回落但政策短期仍难放松

路透北京9月9日电---中国股市沪综指周五小幅收低.当日公布的8月CPI涨幅回落一度提振大盘冲高,但短期内政策将保持稳定及仍难放松的市场预期令股指逐级盘下.分析师表示,基本面和政策面仍存不确定性,大盘短线仍有下跌可能.

沪综指.SSEC收报2,497.753点,微跌0.05%;沪市A股成交额缩量至534亿元人民币,上日为599亿元.

南京证券分析师温丽君认为,虽然通胀数据回落,但市场预期9月或10月的新涨价因素可能会比较厉害,因此对政策面放缓的预期愈加延後,短期市场普遍认为政策难以放松.

统计局稍早公布的数据显示,中国8月CPI涨幅自三年高点回落至6.2%,显示通胀压力略有缓和.而工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,降幅基本符合预期. [ID:nCN1955507][ID:nCN1956081]

此外,明日公布的8月贸易数据料为大盘下周走势提供新的指引,若超出预期,则可能会造成市况的进一步动荡.

路透调查综合20位分析师预测显示,受去年低基数因素影响,8月出口同比增速料略微上升,而国内经济增速放慢以及大宗商品价格自高位缓慢回落,预计带动进口小幅下滑.贸易顺差则料在上月创下30个月高点後缩窄.

太平洋证券策略分析师周雨预计,市场短线走势不容乐观,前期的2,437点可能还不是底部,下周将考验该点位.同时,对中期走势依然持谨慎态度,称将考验2,319点.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,751点,跌0.46%,成交量为238,883手.(完)