《SAFT专栏》瑞士冒险将命运与欧元捆绑在一起

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 王洋

路透阿拉巴马州9月8日电---当瑞士这个最怀疑欧元的国家,将自身命运押注在欧元将取得成功时,这个世界显然已经变得怪异难解.

周二,瑞士央行宣布单方面对欧元/瑞郎设定最低汇率,立即生效,以力求使本国经济的竞争力免受避险资金大举流入的影响.消息了震撼市场.

这等于是对欧元区解决自身问题的能力表达出极度信心,因为假若欧元区无法解决,瑞士央行这个政策将会以昂贵的代价失败.

"目前瑞郎估值极度偏高,对瑞士经济构成了严重的威胁,并且带来了通缩风险,"瑞士央行在一份声明中称.

瑞士央行宣称"不再容忍"欧元/瑞郎汇价低于1.20,并表示"将以最大决心贯彻这个最低汇价,而且准备无限量购入外币."

没错,瑞士央行可以大开印钞机,这些钱可以购买巧克力乃至一切你喜欢的东西,而这些瑞郎将用来购买欧元.

瑞士央行希望借此来减轻出口商所面临的压力,不过这麽做几乎是蓄意毁坏央行经济管理的美誉,有点像是一个用功读书却人缘不佳的高中生,突发奇想决定跷掉几堂课来提升他的社交人气."安全避难所?就让他们看看我们有多安全?"我们几乎可以听到瑞士央行官员的潜台词.

问题在于,瑞士央行要印多少瑞郎都可以,不过必须处理印钞之後所兑换得来的欧元.几乎可以肯定的是,无论拿这些欧元干什麽,若非催生欧元区解体的风险,就是加大这种解体的风险.

举例来说,假设瑞士央行决定用兑来的欧元购买意大利和西班牙公债.这当然会对这些国家有帮助,并且减轻维持欧元区完整的困难度.这固然不错,不过即便是瑞士央行去年在汇市干预中损失了逾400亿美元的资金,这些金额数字或许仍不足以解决这些国家的问题.如果其中一个问题国家退出欧元区,或是问题国家仍留在欧元区,但信用良好的国家出走,那麽瑞士央行的储备将会遭到巨大的打击.

**自愿当试射枪靶**

假如我问你:如果欧元区情况急转直下,欧元区解体的危险增大,你会怎麽办?也许,仅仅是也许,你会拿着手中的欧元一路小跑到瑞士央行,它会以固定汇价兑给你相对安全的瑞郎,而且居然是无限量的兑换.瑞士央行等于是自愿当试射枪靶.

相反,如果像一些臆测报导所说的,瑞士央行将欧元投资于德国和法国债券,这只会拉低欧元区核心国家的利率,拉宽欧元区"安全"国家和二线国家的利率差距.这是一个危险的举动:过去一年中大多数利差走阔都被解读为欧元区解体风险的上升.如果瑞士央行购买德国债券,那麽其它投资者将跟着卖出意大利债券.瑞士央行让欧洲央行的工作更艰巨.

持平而论,瑞士面临两个实实在在的风险.首先是随着本币的走强,瑞士的工业基础元气大伤,其次是通缩的风险.这种外汇干预措施真正意义上是一种量化宽松,只不过是瑞士央行将量化宽松规模的决定权交给了市场.

目前为止这个政策效果很不错.自声明公布以来,欧元/瑞郎已走坚近9%.不过真正的考验不是看新政策无预警出台时的效果,而是要看当欧元区无预警传出恶耗时,这个政策的成效如何.

欧洲问题带来巨大的通缩压力,它将一波波价格下跌浪潮推向全球.而瑞士央行已经将它所面临通缩压力转化为事件风险,当下暂时止血,不过以後有可能会付出更大的代价.

预计其它央行很快就将效法,各凭本事压低本币汇价,打头阵的或许就是美国联邦储备理事会(美联储,FED)即将到来的政策会议.