〔中国债市〕人民币利率互换变化不大,CPI符合预期投资者仍偏谨慎

路透北京9月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变化不大.最新公布的居民消费价格指数(CPI)等经济数据基本符合预期,并没有激发投资者更多交投动力.

交易员并表示,通胀仍然是未来市场关注的焦点,预计稳健的政策基调暂时还不会变化,也令投资者比较谨慎.

"CPI出来後,有人就出来taken一下,後来就没啥交易,比较清淡了,价格也啥变化."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,今日公布CPI等数据,基本都在预期之中,政策基调应该没有变,交易员比较谨慎,而中国传统中秋佳节临近,也令交易员无心恋战.

中国国家统计局周五公布,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.[ID:nCN1953533]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 4.5829/4.6914 4.2300/4.3167 3.8467/3.9433 3.7633/3.8517 3.7050/3.9792

周四 4.6571/4.7857 4.2575/4.3442 3.8500/3.9433 3.7700/3.8550 3.6933/3.9942

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变动 -0.0742/-0.0943 -0.0275/-0.0275 -0.0033/ 0.0000 -0.0067/-0.0033 0.0117/-0.0150

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)