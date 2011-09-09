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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 15:17 BJT

〔日本债市〕公债期货削减涨幅,对获利了结的顾虑令市场承压

路透东京9月9日电---日本政府公债期货周五小升,追随美国公债升势,但之後回吐部分涨幅,因市场人士对继续追高态度谨慎,以防半年度账簿结账前出现获利了结抛压.

市场没有理会美国总统奥巴马为提振美国经济推出的4,470亿美元就业计划,但受到日本第三轮追加预算案可能增加日债发行规模的影响.10年期公债收益率(殖利率)盘旋在1%附近,因市场认为明确跌穿该水准不太可能实现.

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