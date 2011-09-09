〔日本债市〕公债期货削减涨幅,对获利了结的顾虑令市场承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月9日电---日本政府公债期货周五小升,追随美国公债升势,但之後回吐部分涨幅,因市场人士对继续追高态度谨慎,以防半年度账簿结账前出现获利了结抛压.
市场没有理会美国总统奥巴马为提振美国经济推出的4,470亿美元就业计划,但受到日本第三轮追加预算案可能增加日债发行规模的影响.10年期公债收益率(殖利率)盘旋在1%附近,因市场认为明确跌穿该水准不太可能实现.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。