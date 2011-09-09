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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 15:12 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及近两周低位,假期来临前市场人气谨慎

路透首尔9月9日电---韩国韩元兑美元周五跌向近两周低点,市场在长假期来临前态度谨慎,美国的就业促进计划未能提振投资者对美国经济的信心.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收低0.2%,报1,077.3,之前曾触及8月29日以来最低位1,078.4,周四收盘价报1,075.1.

在秋收感恩节来临前,市场交投清淡.韩国金融市场将因假期休市至下周二.

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