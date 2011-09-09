〔韩国汇市〕韩元兑美元触及近两周低位,假期来临前市场人气谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月9日电---韩国韩元兑美元周五跌向近两周低点,市场在长假期来临前态度谨慎,美国的就业促进计划未能提振投资者对美国经济的信心.
韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收低0.2%,报1,077.3,之前曾触及8月29日以来最低位1,078.4,周四收盘价报1,075.1.
在秋收感恩节来临前,市场交投清淡.韩国金融市场将因假期休市至下周二.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。