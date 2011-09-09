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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 15:24 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收低,因全球经济前景不明促使投资者平仓

路透曼谷9月9日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五小幅收低,交易员称,因为全球经济不确定性挥之不去,投资者为了规避风险而结清仓位.

TOCOM指标期胶2月合约<0#JRU:>下跌1.3日圆,结算价报每公斤368.6日圆(4.7美元).

上海主力1月期胶合约SNRF2上涨330元人民币,收报每吨34,095元人民币(5,340美元).

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