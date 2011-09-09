《热点透视》中国也可能陷入债务泥沼

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记者 Wayne Arnold; 编译 程琳

路透香港9月8日电---中国只有国内生产总值(GDP)15%的中央债务水平看上去令人称羡.但若算上地方政府及其它国有实体的巨额负债,再加上养老金融资成本,这个比率就猛升至130%.中国官员喜欢指责西方国家缺乏财政责任感,但现在也面临自身债务飙升的风险.

这就是"或有债务"问题,也就是那些尚未计入资产负债表、但未来可能突然冒头的债务.在中国,此类债务增长很快.中央政府直接债务仅有大约1万亿(兆)美元,相当于国际货币基金组织(IMF)预估的今年中国国内生产总值(GDP)的15%.但这里面不含9,850亿美元的国有开发银行债务.加上央行、铁道部债券和1990年代末救援银行业相关的欠债,政府债务与GDP之比就升至43%.

这还不算地方政府债务.这部分债务规模相当庞大,并且万不可违约.热火朝天的建设浪潮退却後,留下了大约1.67万亿美元债务.公司债务也在不断迅速膨胀,虽然目前尚未给政府造成困扰,但若贷款变成坏账,银行业就可能需要救援.惠誉估计,不良贷款或需拿出GDP的20%来吸收,尽管这份预估还包含地方政府债务.若扣除地方政府不良贷款以避免重复计算,那麽中央政府或许额外拿出GDP的12%来清理这部分损失.

中国政府面前最大的账单可能少有人提及:那就是养老金支出.到2020年,中国65岁以上老龄人口预计将达1.64亿左右.IMF对中国或有债务与GDP之比的估算是68%.从中减去中国过去以及未来可能的银行救援成本,则为支应养老金所需举借的债务几乎要达到GDP的一半.这意味着中国有8.9万亿美元支付义务,相当于GDP的129%,几乎是目前中国债务规模的九倍.如果经济不能保持当前增长势头,贷款又变成坏账,西方债务问题对中国而言将不再遥远.(完)