〔外汇期权〕今日有行权价1.3850的欧元/美元隔夜期权合约到期--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月9日电---欧元/美元现汇在纽约交易时段突破1.3900的障碍,跌至1.3875,在伦敦市场盘初位于1.3900附近.
市场传言今日有行权价在1.3850的欧元/美元期权隔夜合约到期--昨日现汇创低点後旋即被买入(面值达300万欧元).欧元/美元期权波动率最初上涨,但下档回补操作目前似乎踊跃,卖盘重又浮现.一个月期价平期权波动率达到14.5%,但在伦敦早盘报14.2%,一个月期/delta值为0.25的期权风险逆转指标(RR)报3.3%,周三创下纪录高点3.9%.
英镑/美元昨日现汇未能突破1.5900障碍,之後回到1.6000,期权波动率在英国央行政策会议後下跌,其中一个月期价平期权波动率跌向11.5%,今日早盘仍在该水准,只要前述障碍位未被突破,波动率有更多下跌空间.
一个月期欧元/英镑期权波动率放缓跌速,从10.25%跌至10.0%附近.
欧元/瑞郎期权波动率过去几日全线寻获支撑,之前在周二/周三瑞士央行干预市场後曾重挫.
一个月美元/瑞郎期权波动率仍比同档欧元/美元期权波动率高1.2%,瑞士央行采取行动前溢价为5.0%.
一个月期澳元/美元期权波动率在亚洲市场跌向13.7%,本周初位于16.2%.
美元/日圆期权波动率在海外市场变动不大,一个月期波动率位于10.0%区域中段,整体交易兴趣清淡.(完)
--编译 白云; 审校
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。