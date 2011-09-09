〔外汇期权〕今日有行权价1.3850的欧元/美元隔夜期权合约到期--IFR

IFR伦敦9月9日电---欧元/美元现汇在纽约交易时段突破1.3900的障碍,跌至1.3875,在伦敦市场盘初位于1.3900附近.

市场传言今日有行权价在1.3850的欧元/美元期权隔夜合约到期--昨日现汇创低点後旋即被买入(面值达300万欧元).欧元/美元期权波动率最初上涨,但下档回补操作目前似乎踊跃,卖盘重又浮现.一个月期价平期权波动率达到14.5%,但在伦敦早盘报14.2%,一个月期/delta值为0.25的期权风险逆转指标(RR)报3.3%,周三创下纪录高点3.9%.

英镑/美元昨日现汇未能突破1.5900障碍,之後回到1.6000,期权波动率在英国央行政策会议後下跌,其中一个月期价平期权波动率跌向11.5%,今日早盘仍在该水准,只要前述障碍位未被突破,波动率有更多下跌空间.

一个月期欧元/英镑期权波动率放缓跌速,从10.25%跌至10.0%附近.

欧元/瑞郎期权波动率过去几日全线寻获支撑,之前在周二/周三瑞士央行干预市场後曾重挫.

一个月美元/瑞郎期权波动率仍比同档欧元/美元期权波动率高1.2%,瑞士央行采取行动前溢价为5.0%.

一个月期澳元/美元期权波动率在亚洲市场跌向13.7%,本周初位于16.2%.

美元/日圆期权波动率在海外市场变动不大,一个月期波动率位于10.0%区域中段,整体交易兴趣清淡.(完)

--编译 白云; 审校

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