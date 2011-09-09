墨西哥是对性丑闻宽容度最高的国家--调查

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶9月8日电(记者 Bob Tourtellotte)---当备受性丑闻困扰的政治家多米尼克・斯特劳斯-卡恩(Dominique Strauss-Kahn)上周抵达法国时，尽管受到了冷遇，但他还是微笑着回家了。也许他应该转而去墨西哥。
安东尼・维纳(Anthony Weiner)、泰格・伍兹(Tiger Woods)、布瑞特・法尔(Brett Favre)和其他那些深受公开、性丑闻困扰的人要注意了。
路透/益普索(Ipsos)周四公布的民调显示，57%的墨西哥人对明星和政治家们的性丑闻很可能抱宽容态度。
紧随其後的是比利时人，持这一态度的比例为55%。在美国，这一宽容度为48%。事实上，也只有33%的法国人可能会持宽容态度，而日本则是苛刻度最高的国家，可能持此态度的人只有28%。
该调查对超过20个国家的1.87万名受访者进行了调查，其中有44%的受访者表示，他们很可能对一件丑闻网开一面。
路透/益普索的调查还问到，是否性丑闻中的行为反映了当事人真正的性格，是否这些名人认为名利和权力能让他们的行为不会被追究。
在法国，大约80%的受访者表示，名利是犯下丑闻的根源，而墨西哥的受访者则分为两大阵营，49%的人认为权力是根源，51%的受访者认为这能反映他们的品性。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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