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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 15:27 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,受经济疑虑支撑

路透苏黎世9月9日电---瑞郎兑美元和欧元周五上涨,此前美国总统奥巴马公布的就业提振举措未能缓解衰退忧虑.不过瑞郎涨幅有限,因投资者担心瑞士央行出手干预.

自瑞士央行周二宣布为欧元/瑞郎设定最低汇率目标之後,瑞郎一直承压,兑欧元未能取得太大的涨幅,尽管欧洲央行(ECB)昨日维持指标利率不变.

德国商业银行分析师Yoo-Na Park说:"即便是欧洲央行昨日政策会议导致欧元承压,欧元/瑞郎汇价也未受太大影响."

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