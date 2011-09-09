〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,受经济疑虑支撑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世9月9日电---瑞郎兑美元和欧元周五上涨,此前美国总统奥巴马公布的就业提振举措未能缓解衰退忧虑.不过瑞郎涨幅有限,因投资者担心瑞士央行出手干预.
自瑞士央行周二宣布为欧元/瑞郎设定最低汇率目标之後,瑞郎一直承压,兑欧元未能取得太大的涨幅,尽管欧洲央行(ECB)昨日维持指标利率不变.
德国商业银行分析师Yoo-Na Park说:"即便是欧洲央行昨日政策会议导致欧元承压,欧元/瑞郎汇价也未受太大影响."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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