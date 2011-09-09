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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 15:47 BJT

〔日本股市〕本周下跌2.4%,奥巴马就业计划未激发新的买兴(更新版)

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路透东京9月9日电---日股日经指数周五下跌,本周收低2.4%,并跌向本周稍早所及的六个月低位,此前美国总统奥巴马公布的就业计划未能激发新的买兴.

期权和期货结算价水准给日经指数提供支撑,并提振成交量.此外,数据显示中国通胀降温亦支撑日经指数.

投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月20-21日召开会议,看其会否进一步采取宽松举措来刺激经济.

在此之前,对美国经济成长放缓的担忧,以及欧元区债务危机前景尚不明朗,都可能令投资者很难积极建立新仓位.

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