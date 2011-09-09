〔日本股市〕本周下跌2.4%,奥巴马就业计划未激发新的买兴(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京9月9日电---日股日经指数周五下跌,本周收低2.4%,并跌向本周稍早所及的六个月低位,此前美国总统奥巴马公布的就业计划未能激发新的买兴.
期权和期货结算价水准给日经指数提供支撑,并提振成交量.此外,数据显示中国通胀降温亦支撑日经指数.
投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月20-21日召开会议,看其会否进一步采取宽松举措来刺激经济.
在此之前,对美国经济成长放缓的担忧,以及欧元区债务危机前景尚不明朗,都可能令投资者很难积极建立新仓位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。