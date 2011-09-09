《外汇动态》位于1.3930的卖盘或将令欧元兑美元的涨势受限

0718GMT---欧元兑美元在1.3900附近找到支撑,因市场参与者称该水准有亚洲主权买需,但从1.3930到1.3950料有杠杆卖盘,或令欧元涨势受限.

亚洲各央行的卖盘也料在1.3930/40左右,买需料在1.3850/60和1.3830/40.

欧元兑美元本周已下滑约2%,而且跌破位于1.4023的200日移动均线切入位,关注焦点将为欧元本周能否收在55日移动均线切入位1.3886上方.若跌破该水准,则可能跌向100日移动均线切入位1.3751.(完)

--编译 杜明霞; 审校 高琦

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