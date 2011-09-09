《独家新闻》蒙古总理称,政府计划将蒙古铁路公司49%的股权上市

路透乌兰巴托9月9日电---蒙古总理Sukhbaatar Batbold周五称,该国Erdenes-Tavan Tolgoi公司的首次公开发行(IPO)计划将被推迟,最早要到2012年第一季末进行.其并补充说,蒙古政府也在计划将该国国有铁路企业部分上市.

Batbold接受路透独家专访时说,与竞标Tavan Tolgoi煤矿西部区块开采权的各家企业的商讨仍在继续.

"最终的投资协议将会考虑中、俄这两个邻国的利益."Batbold表示.