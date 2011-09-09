《独家新闻》蒙古总理称,政府计划将蒙古铁路公司49%的股权上市

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透乌兰巴托9月9日电---蒙古总理Sukhbaatar Batbold周五称,该国Erdenes-Tavan Tolgoi公司的首次公开发行(IPO)计划将被推迟,最早要到2012年第一季末进行.其并补充说,蒙古政府也在计划将该国国有铁路企业部分上市.
Batbold接受路透独家专访时说,与竞标Tavan Tolgoi煤矿西部区块开采权的各家企业的商讨仍在继续.
"最终的投资协议将会考虑中、俄这两个邻国的利益."Batbold表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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