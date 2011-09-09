〔中国房地产〕1-8月全国保障房开工868万套,开工率达86%--住建部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月9日电---中国住房和城乡建设部周五公布,今年1-8月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区).
刊登在住建部网站的新闻稿并称,1-8月各地区还新增发放廉租住房租赁补贴18万户.
中国今年计划开工建设1,000万套保障房.住房城乡建设部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.[ID:nCN1142448]
以下是2011年1-8月全国保障性安居工程开工情况
地区 已开工套数(万套) 开工率%
北京 16.2 81
天津 23.4 90
河北 38.3 逾100
山西 31.3 94
内蒙古 33.0 85
辽宁 36.2 逾100
吉林 27.7 87
黑龙江 73.1 86
上海 19.4 75
江苏 30.1 86
浙江 15.0 83
安徽 33.4 84
福建 24.9 逾100
江西 27.9 87
山东 32.9 逾100
河南 43.3 96
湖北 29.2 88
湖南 35.6 81
广东 19.9 66
广西 21.3 86
海南 7.5 81
重庆 42.7 84
四川 28.3 80
贵州 21.4 92
云南 24.8 80
陜西 45.6 逾100
甘肃 17.9 98
青海 13.2 73
宁夏 7.5 97
新疆 30.6 91
兵团 16.4 92(完)
欲了解更多详情,请点选住建部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。