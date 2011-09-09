〔欧洲汇市〕欧元全线走跌,兑美元跌至八周低点

路透伦敦9月9日电---欧元兑美元周五触及八周低位,因基金抛售欧元.上日欧洲央行(ECB)摒弃了偏向紧缩的政策方向,令欧元失去了关键的支撑,之前欧元走坚一直是受升息预期的支撑.

在电子交易平台EBS,欧元兑美元EUR=跌至1.3861美元,为7月12日以来的最低位.

全线抛压将欧元兑英镑EURGBP=D4打压至三周低位0.8685英镑,欧元兑日圆EURJPY=R跌至107.47日圆,为自3月中旬以来的最低位.

交易商称,宏观基金卖出欧元兑美元推动欧元全线走跌,一度把欧元兑美元推向1.3850美元处的选择权障碍.(完)