〔欧洲汇市〕欧元全线走跌,兑美元跌至八周低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月9日电---欧元兑美元周五触及八周低位,因基金抛售欧元.上日欧洲央行(ECB)摒弃了偏向紧缩的政策方向,令欧元失去了关键的支撑,之前欧元走坚一直是受升息预期的支撑.
在电子交易平台EBS,欧元兑美元EUR=跌至1.3861美元,为7月12日以来的最低位.
全线抛压将欧元兑英镑EURGBP=D4打压至三周低位0.8685英镑,欧元兑日圆EURJPY=R跌至107.47日圆,为自3月中旬以来的最低位.
交易商称,宏观基金卖出欧元兑美元推动欧元全线走跌,一度把欧元兑美元推向1.3850美元处的选择权障碍.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选