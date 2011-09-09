版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 15:59 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,100亿韩元,为连续第六个交易日卖超

路透首尔9月9日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超1,100亿韩元,为连续第六个交易日卖超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

9月 9日 -110.0 39.2 145.7

9月 8日 -2.0 536.8 -499.9

9月 7日 -327.7 327.7 -131.1

9月 6日 -439.6 31.2 437.7

9月 5日 -331.9 -434.1 740.0

9月 2日 -80.0 -279.3 396.7

9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5

8月31日 268.0 24 -342.9

8月30日 198.4 -288.7 15.6

8月29日 -164.8 319.8 -195.7

8月26日 -61.5 177.1 -140.4

8月25日 -46.7 160.8 -54.5

8月24日 91.1 -34.5 243.1

8月23日 -70.0 425.0 -200.4

8月22日 -239.9 190.7 -190.9

-------------------------------------------------

本月以来 -198.6 -45.8 404.5

-------------------------------------------------

今年以来 -5,544.8 2,951.6 4,579.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 杜明霞;审校 王丽鑫

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐