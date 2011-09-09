〔中国票据市场〕转贴利率高位盘整,信贷规模紧张近期或震荡上行

路透上海9月9日电---中国票据市场转贴利率周五高位盘整.银行信贷规模紧张,再加上中秋将至,买卖双方交易意愿均不强烈,转贴利率高位徘徊,成交维持清淡.

交易员并表示,考虑到本月是三季度最後一个月,信贷规模紧张的状况很难缓解,随着月底的临近,资金面也可能会因季末因素而收紧,届时货币市场资金价格的上涨,可能会推动转贴利率震荡走升.

"大家准备过中秋了,没什麽机构来询价."华东一银行交易员称,"(转贴利率)中下旬可能还会再上涨,因为一般季末的时候资金和规模都会比较紧张."

交易员并表示,尽管资金相对偏宽,但银行苦于没有信贷规模,大多已不再收购票据,而考虑到下旬以後,资金和信贷规模会因为季末因素而收紧,预计近期转贴利率继续震荡走升的可能性较大.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.9796/8.5093 9.4327/8.9791 9.6916/9.0273

上日 8.9638/8.4812 9.4108/8.9598 9.6807/9.0273

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变动 +1.58bp/+2.81bp +2.19bp/+1.93bp +1.09bp/ 0 bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5483%,较上日的6.5569%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4200/3.3410 3.5821/3.5181

上日 3.4690/3.3910 3.5829/3.5199

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)