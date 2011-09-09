〔欧洲汇市〕英镑兑欧元升至三周高位,欧洲央行暂停升息令欧元承压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月9日电---英镑兑欧元周五升至三周高位,因欧元在欧洲央行被迫暂停加息政策後持续承压.
分析师表示,有关欧元区债务危机加剧的忧虑,或有助于进一步推升英镑兑欧元,但英国经济表现脆弱,且英国央行推出进一步刺激措施的可能性料将限制升幅.
欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.1%,至0.8685,为8月19日以来最低.欧元有可能测试8月19日低点0.8654英镑和8月初低点0.8644英镑.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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