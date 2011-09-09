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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 16:07 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元升至三周高位,欧洲央行暂停升息令欧元承压

路透伦敦9月9日电---英镑兑欧元周五升至三周高位,因欧元在欧洲央行被迫暂停加息政策後持续承压.

分析师表示,有关欧元区债务危机加剧的忧虑,或有助于进一步推升英镑兑欧元,但英国经济表现脆弱,且英国央行推出进一步刺激措施的可能性料将限制升幅.

欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.1%,至0.8685,为8月19日以来最低.欧元有可能测试8月19日低点0.8654英镑和8月初低点0.8644英镑.

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