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公司新闻(中文) | 2011年 9月 9日 星期五 16:31 BJT

〔中港个股〕中石油9月进口柴油大约6万吨,以填补国内库存

路透北京/新加坡9月9日电---贸易商周五表示,中国第二大国有炼油公司-中国石油(0857.HK)罕见地购进两批9月柴油船货,以填补国内库存.之前繁重的例行维护以及炼厂事故影响了该公司的产量.

一家贸易商表示:"一批是来自韩国的含硫350-ppm柴油."

这是自2010年末以来中国石油公司为数不多的几笔进口之一.(完)

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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