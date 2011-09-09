〔中国经济〕下半年工业运行外部环境趋紧,经济拉动因素趋缓--工信部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月9日电---中国工业和信息化部周五表示,下半年中国工业内外部运行环境比预期复杂,不确定性增加,而运行的外部环境总体趋紧;消费、投资和贸易三大经济拉动因素总体呈趋缓走势.
工信部运行监测协调局副局长黄利斌称,主要经济体经济复苏放缓、全球通胀压力持续加大、主权债务危机进一步恶化和扩散等,都增加了全球经济复苏的不确定性和不稳定性,并可能通过金融、贸易、投资等渠道传导到中国.
其并指出,银根收紧让企业融资难问题更为突出,消化成本能力较弱的中小企业更加困难.
国家统计局周五公布,8月规模以上工业增加值同比增长13.5%,低于路透调查中值13.7%.8月社会消费品零售总额同比增17%,与路透调查中值一致;1-8月,固定资产投资同比增长25%,略低于路透调查中值25.2%. [ID:nCN1956081]
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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