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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 16:17 BJT

***服务快讯!!中证将于2011年9月13日发布中证短融50指数****

亲爱的客户，您好！

中证将于2011年9月13日发布中证短融50指数。

新指数的基日为2007年12月31日，基点为100。

中证短融50指数的汤森路透代码，成份股代码链及指数代码如下：

汤森路透代码(RIC): .CSIH11070

成份股代码链: <0#.CSIH11070>

指数代码: H11070

自上市之日起，上述新指数的历史数据将收录在档案代码(DataScope file code) 1894中。

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