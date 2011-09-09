〔中国债市〕利率产品收益率稍降,CPI数据符合预期安抚市场情绪

路透上海9月9日电---中国银行间债市周五利率产品收益率稍降,上午公布的8月居民消费价格指数(CPI)涨幅在预期之中,市场氛围略现暖意,部分逢低买盘介入国债等利率产品,不过机构对信用产品仍心存谨慎,在清淡的成交中,其收益率基本稳定.

交易员并指出,今日有关央行向部分大行发行定向央票的消息,因其操作量不大,对市场几无影响;如果近期没有进一步利空消息出炉,债市仍有小幅走强可能.

"资金面比较宽,CPI又符合预期,利率产品(价格)稍反弹了一点,七年国债收益率下来了3-5个点,信用的不明显,"上海一券商交易员称.

中国国家统计局周五公布,8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.[ID:nCN1953533]

上述交易员并指出,历来债市从比较低迷的状态反弹,风险偏低的利率产品都会充当先锋,随後如果市场进一步转好,信用产品可能会迎来机会.

对于今日的定向央票消息,他谈到,市场基本没有反应,"量也不大,只是大家多了一个聊天的话题,200多亿也就当成是正常的公开市场操作."

来自市场的消息人士周五透露,已有数家国有大型商业银行近日被发行定向央票,央行因此回收的流动性预计超过200亿元人民币.[ID:nCN1955941]

剩馀期限约6.83年的国债CN110017=CFXS最新成交价为98.2882元人民币,对应收益率为3.9900%,较上日跌近5个基点(bp).

剩馀期限约0.211年的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.23元,对应收益率3.5816%,成交105.41亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0518 3.6305

上日 3.1163 3.9947

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9646/3.8876

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8604/3.8114

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.5089/4.4369

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