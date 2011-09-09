〔中国债市〕交易所信用债持续下跌,市场资金预期不乐观

路透北京9月9日电---中国证券交易所市场信用债价格本周持续下跌.交易员表示,本月是三季度的最後一个月,除去数量型货币政策工具冲击流动性外,亦需为长假准备大额现金,市场资金预期并不乐观,部分机构选择抛出一些流动性相对较好的券种,从而令交易所市场承压.

"本周(交易所)信用债都是阴跌,没什麽成交,"上海一券商交易员称,"9月底,看不到资金面有任何比较乐观的迹象;有些基金流动性比较紧张,会出一些流动性稍好的券,屯点资金."

华中地区一券商交易员则指出,除了资金面担忧情绪的冲击外,机构对地方融资平台风险的持续忧虑,亦影响到交易所市场信用债的表现.

中国甫公布8月居民消费价格指数(CPI)自顶峰回落,但仍居高位的数据预示中国央行仍不会轻易释放松动信号.来自市场的消息人士周五透露,已有数家国有大型商业银行近日被发行定向央票,央行因此回收的流动性预计超过200亿元人民币.[ID:nCN1955941]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为本月5日,中小机构首批上缴为本月15日.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 144.9626 -0.0623 145.1385 144.7337

上证公司债指数.SSEEBI 128.8820 -0.0577 129.0292 128.6745

上证分离债指数.SSEDCBI 126.6338 -0.0468 127.1656 126.3010

上证国债指数.SSEBI 129.4268 +0.0213 129.4483 129.3704

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深证企债指数.SZCBI 124.6850 -0.1850 124.8890 124.5070

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