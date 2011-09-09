日本冻结叙利亚总统阿萨德资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月9日电---继美欧实施制裁後，日本周五冻结了叙利亚总统阿萨德以及相关个人和机构的资产。
美国、欧盟和其他西方国家希望阿萨德结束对支持民主的示威者的暴力镇压。联合国称，叙利亚政府过去五个月的暴力镇压已造成2,000名平民死亡。
日本不从叙利亚进口原油或石油产品，日本财务省一名官员称，阿萨德和制裁名单上另外14名个人和6家团体在日本的任何资产都可能受限。
日本共同社援引新任财务大臣玄叶光一郎(Koichiro Gemba)在内阁会议上的说法称：“我们国家需要为全球旨在解决叙利亚问题作出贡献。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。