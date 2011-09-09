〔中国经济〕内外部运行环境比预期复杂,三驾马车动力趋缓--工信部(更新版)

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路透北京9月9日电---中国工业和信息化部负责人周五表示,下半年中国工业经济内外部运行环境比预期复杂,拉动经济的三驾马车总体走势趋缓,而诸多导致世界经济复苏的不确定性和不稳性在增加,可能通过金融、贸易、投资等渠道传导到中国.

新华社援引工信部运行监测协调局副局长黄利斌的话称,中国经济运行正处在变化的敏感期,工业经济运行的不确定性增加,而银根收紧让企业融资难问题更为突出,工业转型和创新尤为迫切.

"世界主要经济体经济复苏放缓、全球通胀压力持续加大、主权债务危机进一步恶化和扩散等都导致世界经济复苏的不确定性、不稳定性增加."黄利斌称.

中国稍早公布8月宏观经济数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落,但仍在高位徘徊;而8月工业、投资及消费继续平稳减速.8月规模以上工业增加值同比增长13.5%,社会消费品零售总额增17%;1-8月固定资产投资同比增长25%.[ID:nCN1956081]

黄利斌指出,三大拉动经济的因素总体呈趋缓走势,1-7月扣除价格因素,实际消费增速低于工业生产增速,消费投资外贸拉动经济作用都有所减弱.能源资源和劳动力等要素价格大幅攀升,使得消化成本能力较弱的中小企业更加困难,而银根收紧让企业融资难问题更为突出.

"以企业为例,表现为困难企业更加困难,小微型经营困难加剧."黄利斌称,1-7月份,在31万户规模以上企业中,亏损企业户数为4万户,亏损面为12.7%.

值得注意的是,亏损企业亏损额增幅1-2月为22.2%,1-6月上升到41.6%,1-7月进一步上升到46.9%,表明困难企业亏损程度在逐月加重.

他指出,在外部运行环境总体偏紧的情况下,量大面广的规模以下小微型企业,由于自身抗风险能力较弱,消化成本空间有限,面临的困难更大.

"以企业来说,金融危机时,主要问题是没有订单.而现在则是有订单,供应出现问题."报导援引中国社会科学院工业经济研究所所长金碚的话称,"金融危机时,尚可靠扩张来支持工业增长,而今年这条路就走不通了,迫切需要靠创新升级释放更大增长空间."

中国将于明日(10日)公布8月贸易数据.路透调查综合20位分析师预测显示,受去年低基数因素影响,8月出口同比增速料略微上升,而国内经济增速放慢以及大宗商品价格自高位缓慢回落,预计带动进口小幅下滑.贸易顺差则料在上月创下30个月高点後缩窄至251亿美元.(完)